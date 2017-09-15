Após monitoramento, casal é preso com droga e armas escondidas em casa

Trabalho conjunto entre as Polícias Militar e Civil de Aquidauana nesta quinta-feira (14) terminou com a prisão em flagrante de um casal por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. As prisões ocorreram no Bairro Aeroporto II, após monitoramento e investigação. Suspeitos teriam praticado os crimes a mando de um traficante.

Conforme o boletim de ocorrência, José Augusto Rodrigues Roda, de 27 anos, e Laudiceia Rosa da Conceição, de 41, já eram monitorados por equipes policiais.

Por volta das 17h, de ontem, equipe da Polícia Militar, GPA (Grupo de Patrulhamento Aéreo de Mato Grosso do Sul), e equipe plantonista da 1ª Delegacia de Aquidauana, deslocaram até a residência e foram recebidos por Laudicéia.

No local, as equipes informaram o motivo da busca - mesmo com a confirmação dos fatos por meio de investigação -, e a entrada na residência foi autorizada pela suspeita.

Logo na entrada da casa, os policiais encontraram uma porção de pasta base de cocaína e uma balança de precisão em uma estante na sala.

Em um dos quartos foram localizados vários papelotes da droga e duas armas escondidas em meio as roupas, sendo uma espingarda e uma pistola calibre .380, municiada com 17 munições intactas no carregador.

O marido foi preso em um bar próximo da casa e segundo informações da Polícia Civil teria ‘guardado’ as drogas e armas na casa a mando de um traficante.

O caso foi registrado como tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.