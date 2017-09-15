Bandidos invadem fazenda, furtam e depois abatem novilha no pasto

Produtor rural de 58 anos, morador em Dois Irmãos do Buriti, procurou a Polícia Civil na manhã desta sexta-feira para denunciar o furto de uma novilha, dentro de sua propriedade que fica próxima ao trevo de Palmeiras, sentido Aquidauana. O animal, de 300 quilos, foi abatido e carneado no local pelos autores.



De acordo com a vítima, os criminosos cortaram a cerca e estacionaram um automóvel, possivelmente carro de passeio, dentro do pasto, onde abateram o animal. Eles deixaram no local apenas a cabeça e as vísceras. O pecuarista disse não ter percebido movimentação estranha na região. O caso é investigado.