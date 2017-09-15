Coronel da PM do MS é assassinado ao reagir a assalto em feira

Manoel Pedro Neto, de 60 anos, coronel aposentado da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, foi assassinado com dois tiros na noite de ontem, no município de Sena Madureira, no Acre. Ele tentou impedir que ladrões tomassem seu cordão de ouro em uma feira, quando foi baleado.



Conforme apurado, a vítima estava na cidade para participar da "Festa dos Senamaureiesens", que acontece no próximo dia 23 de setembro. Apesar de ser lotado em território sul-mato-grossense e estar há dez anos em Campo Grande, tinha familiares em Sena Madureira, cidade onde nasceu.



Ainda na noite de ontem, operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou na detenção de cinco suspeitos, entre eles dois adolescentes que confessaram o crime. A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu a caminho do hospital. O caso é investigado.