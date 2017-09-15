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Dupla é presa após parar picape dentro de fazenda para carnear vaca

Gerente flagrou a cena e suspeitos acabaram presos

Daniele Valentin

Publicado em 15/09/2017 às 21:00

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Dois homens de 47 e 63 anos foram presos nesta sexta-feira (15) após furto e abate de uma vaca da fazenda Olhos d’Água nas margens da BR-419, em Aquidauana. Os suspeitos cortaram a cerca e estacionaram picape dentro da propriedade para carnear e transportar o animal, mas acabaram flagrados pelo gerente do local.

Conforme o registro policial, o funcionário passava de motocicleta pela BR-419, quando avistou um rompimento da cerca e a picape dos suspeitos dentro da propriedade. O gerente da fazenda também percebeu que a dupla esquartejava o animal e decidiu voltar a sede para pedir reforço.

Porém, ao retornar viu que os suspeitos haviam fugido e deixado o animal. A Polícia Militar foi acionada, montou barreira em pontos estratégicos e após perseguição prendeu os suspeitos que fugiram sentido ao Taboco.

À polícia, a dupla confessou o furto da vaca com intenção de vender a carne. O caso foi registrado na 1ª DP de Aquidauana como posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e permitido, além de furto qualificado mediante concurso de pessoas.

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