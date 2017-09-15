Jovem é presa após ser flagrada com cocaína em quitinete

Uma jovem de 25 anos foi presa na manhã desta sexta-feira (15) por tráfico de drogas ao ser flagrada com cocaína em uma quitinete, em Itaporã. Os policiais cumpriam mandado de busca e apreensão quando se depararam com o entorpecente.

Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Dourados-MS, em conjunto com Policiais da Delegacia de Itaporã-MS, cumpriram mandado de busca e apreensão no Centro de Itaporã-MS, expedido pelo juiz.

Durante cumprimento do mandado, as equipes localizaram no interior da quitinete, que fica aos fundos do Bar do Lazaro, sete papelotes de cocaína e R$ 228. A jovem recebeu voz de prisão e foi levada a delegacia.