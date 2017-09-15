Ladrão ousado quebra cadeado de porta e invade casa para furtar

Um homem de 38 anos, morador do Bairro São Francisco, procurou a Polícia Civil depois de ter a casa furtada. O crime ocorreu há três dias, mas só foi registrado nesta sexta-feira (15).

Conforme o boletim de ocorrência, o ladrão aproveitou que ninguém estava na casa e quebrou o cadeado de uma porta lateral da residência.

Os objetos furtados não foram revelados no boletim de ocorrência. O caso foi registrado como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo