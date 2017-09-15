Mulher é agredida a socos e tem roupas rasgadas pelo próprio marido

Uma mulher de 60 anos foi agredida a socos pelo marido na madrugada de hoje, sexta-feira (15), em Aquidauana. Bêbado, o suspeito agiu sem motivo e ainda rasgou as roupas da vítima.

Conforme o boletim de ocorrência, a PM foi acionada por volta das 2h40. No local, a vítima relatou as agressões do marido e que o mesmo ainda teria rasgado suas vestimentas.

Os socos resultaram em um inchaço acima do olho direito da mulher. O casal foi levado à delegacia para o registro da ocorrência, e os suspeito deve responder por lesão corporal dolosa – violência doméstica.