Mulher é agredida a socos e tem roupas rasgadas pelo próprio marido

violência doméstica
Crime ocorreu durante a madrugada quando suspeito chegou bêbado
Uma mulher de 60 anos foi agredida a socos pelo marido na madrugada de hoje, sexta-feira (15), em Aquidauana. Bêbado, o suspeito agiu sem motivo e ainda rasgou as roupas da vítima.
Conforme o boletim de ocorrência, a PM foi acionada por volta das 2h40. No local, a vítima relatou as agressões do marido e que o mesmo ainda teria rasgado suas vestimentas.
Os socos resultaram em um inchaço acima do olho direito da mulher. O casal foi levado à delegacia para o registro da ocorrência, e os suspeito deve responder por lesão corporal dolosa – violência doméstica.
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