Mulher é furtada após deixar moto para fora e ir dormir

No Bairro Alto
Uma mulher de 38 anos teve a motocicleta furtada no Bairro Alto após deixar o veículo estacionado em frente de casa. O crime ocorreu última quarta-feira (13), mas foi registrado ontem.
Conforme o boletim de ocorrência, a mulher chegou em casa e deixou a motocicleta em frente a sua residência, por volta das 20h. Sem travar a motocicleta, a mulher acabou pegando no sono.
Na quarta-feira (13), por volta das 13h, foi a vítima percebeu que o veículo havia sido furtado. O caso foi registrado como furto na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.
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