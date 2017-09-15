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Tráfico de drogas

Preso traficante que atingiu mulher com um roda de veículo durante fuga

Daniele Valentin

Publicado em 15/09/2017 às 09:15

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na manhã de hoje (15), em uma Ação com a Polícia Federal (PF), o homem que roubou um veículo e durante a fuga, lesionou uma mulher que fazia caminhada. A vítima foi atingida por uma roda do veículo.

O crime ocorreu no último dia 4, em Dourados, quando o homem, de 21 anos, não acatou ordem de parada e fugiu. Durante o percurso, ele avançou um cruzamento e colidiu com um outro veículo. O Fiat/Toro, ocupado pelo infrator, ainda atingiu uma árvore. No veículo haviam 483 quilos de maconha.

Com o impacto, uma das rodas do veículo se soltou e atingiu uma mulher de 43 anos que fazia caminhada. Ela foi levada com ferimentos graves para o hospital.

PRF (Polícia Rodoviária Federal) e PF (Polícia Feeral) iniciaram as investigações e constataram um possível envolvimento do homem com o tráfico internacional de drogas. Ele foi preso em sua casa e não resistiu à prisão.

O homem foi encaminhado para a Polícia Federal de Dourados/MS.

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