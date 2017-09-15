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Crime organizado

PRF prende homem com arsenal que iria para o MT

Polícia flagrou cinco carabinas, duas escopetas calibre 12, uma pistola calibre 22 e um revólver calibre 22, além de 7.261 munições de vários calibres

Renan Nucci

Publicado em 15/09/2017 às 16:38

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã de hoje (15), um carregamento de armas de grosso calibre e mais de sete mil munições. O flagrante aconteceu na BR-463, em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, região frequentada pelo crime organizado por ser uma das principais rotas do tráfico de drogas e armamentos.


Durante fiscalização no posto Capey, os PRFs deram ordem de parada ao veículo Fiat Strada com placa de Cuiabá (MT), conduzido por um homem de 31 anos. Ele se mostrou extremamente nervoso com a abordagem e não soube explicar os motivos da viagem. Em vistoria minuciosa ao veículo foram encontrados diversas armas e munições de vários calibres. 


Os itens estavam atrás dos bancos e em compartimentos ocultos do automóvel. Ao todo foram apreendidas nove armas sendo cinco carabinas calibre. 22, duas escopetas calibre 12, uma pistola calibre 22 e um revólver calibre 22, além de 7.261  munições de vários calibres.


O homem informou que adquiriu todo o arsenal em uma loja no Paraguai e pagou o equivalente a R$ 23 mil pelos produtos contrabandeados. Segundo ele, as armas e munições seriam vendidas em Cuiabá. O homem, o veículo, os materiais foram encaminhados para a delegacia local da Polícia Federal.

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