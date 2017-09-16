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Policial

2ª Companhia de Polícia Militar em Anastácio tem novo comandante

Troca de comando ocorreu nesta sexta-feira

Daniele Valentin

Publicado em 16/09/2017 às 10:00

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O major QOPM Nedson Veiga Lino que atuava como Chefe de Apoio Logístico do 7º BPM de Aquiadauana assumiu, nesta sexta-feira (15), o Comando da 2ª Companhia de Polícia Militar de Anastácio. O tenente-coronel QOPM Daniel Elias dos Santos deixou o cargo para assumir outras funções.

Durante cerimônia realizada na Câmara Municipal de Vereadores de Anastácio, o tenente-coronel PM Daniel, ex-comandante, agradeceu o apoio recebido do Comandante do 7º BPM Tenente-coronel QOPM Praeiro e desejou boa sorte ao novo comandante.

Praiero parabenizou o trabalho realizado à frente do Comando da região de Anstácio e também desejou sucesso ao Major Nedson, orientando-o a nortear as ações administrativas em paralelo as ações sociais e operacionais, na parceria com a Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Integrantes da Segurança Pública e outras autoridades ali presentes.

 

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