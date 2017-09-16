Jovem é morto com 4 tiros enquanto comia salgado em padaria

Morte a esclarecer
Tiros atingiram o rosto, pescoço e o peito; vítima morreu no local
Jeferson da Silva de 18 anos, conhecido como 'Nego Zóio', foi executado na noite desta sexta-feira (15) na Vila Hilda, em Dourados com pelo menos quatro tiros. O autor fugiu e a vítima morreu no local.
Segundo o Dourados News, o rapaz estava em frente a uma padaria na rua Independência, quando o suspeito efetuou os disparos. A vítima acabou atingida no rosto, pescoço e duas vezes no tórax.
Jeferson possuía várias passagens por diversos crimes, segundo informações repassadas na cena do crime.
Apreensão de drogas
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Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
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