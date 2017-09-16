Jovem é morto com 4 tiros enquanto comia salgado em padaria

Jeferson da Silva de 18 anos, conhecido como 'Nego Zóio', foi executado na noite desta sexta-feira (15) na Vila Hilda, em Dourados com pelo menos quatro tiros. O autor fugiu e a vítima morreu no local.



Segundo o Dourados News, o rapaz estava em frente a uma padaria na rua Independência, quando o suspeito efetuou os disparos. A vítima acabou atingida no rosto, pescoço e duas vezes no tórax.



Jeferson possuía várias passagens por diversos crimes, segundo informações repassadas na cena do crime.