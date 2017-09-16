Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 07:27

Buscar

Últimas notícias
X

Atentado

Pistoleiros matam homem em caminhonete e ferem brasileira na Fronteira

Jovem foi levada ao Hospital Regional de Ponta Porã

Daniele Valentin

Publicado em 16/09/2017 às 07:45

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Uma brasileira de 24 anos ficou ferida durante ação de pistoleiros em Pedro Juan Caballero, na tarde de ontem, sexta-feira (14). A jovem pilotava uma motocicleta paraguaia, pela avenida Mariscal Lopes, no centro, quando uma dupla de pistoleiros disparou vários tiros de pistola 9mm contra uma caminhonete Toyota Spacio.

Conforme o Porã News, um dos tiros atingiu a coxa da jovem, que foi socorrida até o Hospital Regional da cidade paraguaia e posteriormente à Ponta Porã.

Já um dos ocupantes da camionete, identificado como, Cesar Gustavo Ojeda Escobar de 34 anos foi atingido várias vezes no peito.

O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A dupla de pistoleiros fugiu após a execução.

Agentes da Divisão de Homicídios e da Policia Técnica foram acionados e recolheram capsulas de munições e imagens de câmeras de segurança na região.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo