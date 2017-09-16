Pistoleiros matam homem em caminhonete e ferem brasileira na Fronteira

Uma brasileira de 24 anos ficou ferida durante ação de pistoleiros em Pedro Juan Caballero, na tarde de ontem, sexta-feira (14). A jovem pilotava uma motocicleta paraguaia, pela avenida Mariscal Lopes, no centro, quando uma dupla de pistoleiros disparou vários tiros de pistola 9mm contra uma caminhonete Toyota Spacio.

Conforme o Porã News, um dos tiros atingiu a coxa da jovem, que foi socorrida até o Hospital Regional da cidade paraguaia e posteriormente à Ponta Porã.

Já um dos ocupantes da camionete, identificado como, Cesar Gustavo Ojeda Escobar de 34 anos foi atingido várias vezes no peito.

O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A dupla de pistoleiros fugiu após a execução.

Agentes da Divisão de Homicídios e da Policia Técnica foram acionados e recolheram capsulas de munições e imagens de câmeras de segurança na região.