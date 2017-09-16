Pistoleiros matam homem em caminhonete e ferem brasileira na Fronteira

Atentado
Jovem foi levada ao Hospital Regional de Ponta Porã
Uma brasileira de 24 anos ficou ferida durante ação de pistoleiros em Pedro Juan Caballero, na tarde de ontem, sexta-feira (14). A jovem pilotava uma motocicleta paraguaia, pela avenida Mariscal Lopes, no centro, quando uma dupla de pistoleiros disparou vários tiros de pistola 9mm contra uma caminhonete Toyota Spacio.
Conforme o Porã News, um dos tiros atingiu a coxa da jovem, que foi socorrida até o Hospital Regional da cidade paraguaia e posteriormente à Ponta Porã.
Já um dos ocupantes da camionete, identificado como, Cesar Gustavo Ojeda Escobar de 34 anos foi atingido várias vezes no peito.
O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A dupla de pistoleiros fugiu após a execução.
Agentes da Divisão de Homicídios e da Policia Técnica foram acionados e recolheram capsulas de munições e imagens de câmeras de segurança na região.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
DESPEDIDA
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