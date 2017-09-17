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Ladário

Cachorros encontram crânio de recém-nascido em mata fechada

Renan Nucci

Publicado em 17/09/2017 às 07:05

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O crânio de uma criança recém-nascida foi encontrado por moradores, depois de cachorros aparecerem com parte do corpo de uma criança. O caso aconteceu em Ladário, distante 419 km de Campo Grande.

Conforme informações do site Diário Corumbaense, uma testemunha disse à polícia, que os cachorros estavam desde a manhã com algo que os tomava a atenção, porém ela só foi perceber que se tratava de um crânio humano no período da tarde de ontem (15).

Os policiais observaram que o crânio tinha cabelos e aparentava morte recente. Com o auxílio da Polícia Civil, os militares fizeram buscas nas imediações da casa onde vivem os cachorros que acharam o resto mortal do recém-nascido, mas não encontraram outros vestígios por se tratar de uma grande área de mata fechada.

O crânio foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Ladário e registrado como achado de ossada.

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