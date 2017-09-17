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Jovem é assassinado com pelo menos seis tiros perto de casa noturna

Moradores não souberam informar quem efetuou os tiros e nem a motivação do crime

Renan Nucci

Publicado em 17/09/2017 às 13:09

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Jovem de 22 anos foi assassinado com pelo menos seis tiros na madrugada deste domingo (17), por volta da 1h, próximo a uma casa noturna, localizada na rua 13 de Maio, área central de Aral Moreira – a 364 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma ambulância do Hospital Municipal foi chamada por populares, para atender Airton Brites Fernandes, que estava caído, pois foi ferido por disparos de arma de fogo.

No local, socorristas verificaram que o jovem já estava sem vida. A Polícia Militar foi chamada e conversou com pessoas que estavam na cena de crime, porém ninguém conseguiu dizer o que tinha acontecido, apenas que quando chegaram Airton já estava caído.

A cena do crime foi preservada até a chegada da Polícia Civil. A perícia constatou que os disparos foram efetuadas de uma pistola 9 milímetros e que próximo ao corpo foram encontradas pelo menos seis munições do calibre.

Airton foi atingido no tórax e braços. O corpo foi removido pela funerária e a ocorrência foi registrada na delegacia de Ponta Porã.

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