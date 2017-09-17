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Bonito

Nove são presos por pesca ilegal no distrito de Águas do Miranda

Ao todo foram apreendidos cinco barcos, cinco motores de popa, cinco carretilhas e quatro molinetes de pesca com varas

Renan Nucci

Publicado em 17/09/2017 às 12:42

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Policiais Ambientais do Grupamento do Distrito de Águas do Miranda, realizavam patrulhamento fluvial na sexta-feira (15) no rio Miranda, no município de Bonito, e autuaram nove pescadores, por pesca ilegal.

Ao vistoriarem uma embarcação na região do pesqueiro do Dedé, a 40 km da cidade de Anastácio, onde estavam três pescadores paulistas, residentes em Avaré, a PMA verificou que os pescadores, de 31, 46 e 56 anos, não possuíam autorização de pesca. Eles iniciavam a pescaria e ainda não tinham capturado nenhum pescado.

Mais quatro embarcações foram abordadas nas proximidades do pesqueiro do “Porto Novo,” a 100 km da cidade de Bonito e foram autuadas mais seis pessoas pelo mesmo motivo. Cinco infratores de Chapadão do Sul, de 37, 41, 41, 45 e 50 anos e um campo-grandense, de 45 anos.

Ao todo foram apreendidos cinco barcos, cinco motores de popa, cinco carretilhas e quatro molinetes de pesca com varas. Cada infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 500,00, perfazendo R$ 4.500,00.

Alerta 


A pesca sem licença não é crime ambiental, porém, a PMA alerta que é documento necessário para a pesca no Estado e sua falta caracteriza-se como infração administrativa, que prevê, além da multa mínima de R$ 300 até a máxima de R$ 10 mil, a apreensão de barco, motor, produto e material da pesca, bem como veículos utilizados.

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