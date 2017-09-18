Após agredir vizinho a garrafadas, evadido de Dourados é preso em Aquidauana

Nivaldo Samuel Farias de 34 anos foi preso em Aquidauana depois de agredir seu vizinho de 67 anos a garrafadas. A Polícia Militar foi acionada e constatou que o agressor era evadido do sistema penitenciário de Dourados. O crime ocorreuno sábado (16), mas foi registrado ontem.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via 190 e no local encontrou a vítima com ferimento na orelha esquerda e corte no ombro direito. A vítima apontou o vizinho como autor das garrafadas.

Na casa ao lado, os militares da Rádio Patrulha indagaram o suspeito, que confessou as agressões depois de ter sido chamado de ‘vagabundo’.

O suspeito foi levado a 1ªDP de Aquidauana e a vítima ao Pronto Socorro pelo Corpo de Bombeiros. Durante a confecção da ocorrência, os militares constataram que o agressor estava evadido do sistema prisional de Dourados. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.