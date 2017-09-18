Boliviano de 8 anos é atropelado em feira de bairro de Corumbá

Policial
Carro dava ré quando atingiu a criança. Acidente aconteceu na noite de sábado (16).
Um menino boliviano de 8 anos foi atropelado na noite de sábado (16) , na feira do bairro Maria Leite, em Corumbá, a 415 quilômetros de Campo Grande, na fronteira com a Bolívia.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, testemunhas contaram que no encerramento da feira, um carro com placas da Bolívia deu ré e passou por cima do menino.
Ele foi levado ao pronto socorro pelo Corpo de Bombeiros com traumatismo craniano, inconsciente, fratura na perna esquerda e escoriações na testa.
O garoto está no Centro de Tratamento Intensivo e já está consciente. Ele passará por exames.
Apreensão de drogas
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Meteorologia
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