Dupla receberia R$ 9 mil para levar 3,3t de maconha do MS para SP

Na manhã de hoje (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 3,3 toneladas de maconha que eram transportadas em dois caminhões, no Mato Grosso do Sul. A droga estava escondida em meio a caixas vazias de frutas e seria levada para São Paulo, por R$ 9 mil. Os dois motoristas foram presos.

Policiais Rodoviários Federais deslocavam-se de Dourados à Bataguassu, pela rodovia MS-376, entre os municípios de Deodápolis e Invinhema, quando abordaram um caminhão azul, com placa de Paranavaí (PR), conduzido por um homem de 39 anos.



Em razão do nervosismo e informações conflitantes apresentadas pelo motorista durante a abordagem, os policiais realizaram buscas na carroceria do caminhão e encontraram, em meio a caixas de hortifrútis, várias bolsas contendo tabletes de maconha.



Diante do flagrante, o homem acabou relatando que viajava com outro motorista de um caminhão branco. Um helicóptero da Divisão de Operações Aéreas da PRF foi utilizado para encontrar o segundo caminhão, conduzido por um homem de 35 anos, com placa de Presidente Epitácio (SP). Na carroceria deste caminhão também estavam caixas de hortifrútis, que ocultava grande quantidade de maconha.



Os dois presos relataram que iriam buscar laranjas no interior de São Paulo; diante do flagrante, confessaram que receberiam pelo transporte de maconha do Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, até o estado de São Paulo. Os caminhões com a droga e os motoristas foram encaminhados para a Polícia Federal de Dourados. O primeiro estava com 1,5 tonelada da droga, e o outro com 1,8 tonelada.