Presos brigam por pão e um acaba surdo após agressões

Um preso de 21 anos diz ter sido agredido e ficado surdo de um ouvido após agressões por causa de um pão. O detento alega fortes dores na hérnia nos testículos e teme pela morte se tiver de voltar a unidade.

Conforme o boletim de ocorrência, a confusão começou no pavilhão 9 do Estabelecimento Penal de Aquidauana. O preso diz ter sido agredido por dois companheiros de cela a socos e chutes.

De acordo com o agredido, chutes acertaram suas costas e partes íntima, além de quatro socos no rosto. O preso, que possui hérnia nos testículos, queixa-se de fortes dores na região e de estar surdo de um do ouvidos.

O custodiado informou ainda que durante as agressões os suspeitos o ameaçaram d morte: Se você voltar aqui vamos te furar”.

O caso foi registrado como ameaça e vias de fato na 1ª DP de Aquidauana.