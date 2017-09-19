Carreta descontrolada atinge carros em bloqueio e mata duas pessoas

Acidente envolvendo uma carreta e dois carros de passeio matou Irineu Nascimento da Silva e Heleno Antônio Gonçalves, na tarde desta terça-feira, na rodovia BR-463, em Dourados. As vítimas estavam em um Fiat Prêmio e em um Gol aguardando a liberação da pista, quando foram atingidas.



Conforme apurado, o condutor da carreta não conseguiu frear e bateu violentamente nos outros veículos que estavam parados. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas Heleno e Irineu não resistiram e morreram no local. O motorista da carreta foi detido e levado para a delegacia para esclarecimentos.