Cruzes de sal grosso em estradas causam espanto em moradores

Um mistério tem atraído a atenção de moradores de Bonito, município a 257 de Campo Grande. Diversas cruzes de sal grosso apareceram em estradas nas entradas da cidade, no último fim de semana, e fazem a população especular o motivo das aparições nas redes sociais.

Locutora de uma rádio de Bonito, Regiane Flores questionou, em uma rede social, as intenções de quem fez as cruzes de sal e acabou por gerar um debate sobre o assunto.

Algumas pessoas demonstraram receio sobre as ‘obras’. “Não pisa nem passa por cima disso, é perigoso”, foi um dos comentários. Já outros apontaram que as cruzes servem para “proteção” da cidade.

“O sal é para descarrego das coisas ruim só isso. É usado também para simpatia, quando você quer que alguém vá embora do lugar. Nesse caso aí acho que deve de estar protegendo a população de algo ruim, só isso”, especulou um morador.

Sobre a autoria das cruzes, alguns presumiram que pode haver relação com alguma religião. “Não vou citar o nome da igreja pra não ficar chato. Deve ter dividido os fiéis e foram nos quatro cantos da cidade”, disse um. “Minha mãe disse que é uma igreja daqui, não vou citar nomes, diz que fazem para fazer descarrego, para tirar o mal da cidade”, respondeu outro.

Um pastor da Igreja Universal de Bonito, que não quis se identificar, informou que o sal é utilizado em atos simbólicos na igreja e significa ‘libertação’, mas não houve nenhuma determinação por parte do órgão para que fossem feitas as cruzes nas entradas da cidade.

“Nós utilizamos o sal durante a oração e recomendamos aos fieis que espalhem em suas casas, mas não em locais públicos”, explicou o pastor.