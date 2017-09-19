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Mistério

Cruzes de sal grosso em estradas causam espanto em moradores

Diversas cruzes de sal grosso apareceram em estradas nas entradas da cidade no último fim de semana

Luiz Guido Junior

Publicado em 19/09/2017 às 07:15

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Um mistério tem atraído a atenção de moradores de Bonito, município a 257 de Campo Grande. Diversas cruzes de sal grosso apareceram em estradas nas entradas da cidade, no último fim de semana, e fazem a população especular o motivo das aparições nas redes sociais.

Locutora de uma rádio de Bonito, Regiane Flores questionou, em uma rede social, as intenções de quem fez as cruzes de sal e acabou por gerar um debate sobre o assunto.

Algumas pessoas demonstraram receio sobre as ‘obras’. “Não pisa nem passa por cima disso, é perigoso”, foi um dos comentários. Já outros apontaram que as cruzes servem para “proteção” da cidade.

“O sal é para descarrego das coisas ruim só isso. É usado também para simpatia, quando você quer que alguém vá embora do lugar. Nesse caso aí acho que deve de estar protegendo a população de algo ruim, só isso”, especulou um morador.

Sobre a autoria das cruzes, alguns presumiram que pode haver relação com alguma religião. “Não vou citar o nome da igreja pra não ficar chato. Deve ter dividido os fiéis e foram nos quatro cantos da cidade”, disse um. “Minha mãe disse que é uma igreja daqui, não vou citar nomes, diz que fazem para fazer descarrego, para tirar o mal da cidade”, respondeu outro.

Um pastor da Igreja Universal de Bonito, que não quis se identificar, informou que o sal é utilizado em atos simbólicos na igreja e significa ‘libertação’, mas não houve nenhuma determinação por parte do órgão para que fossem feitas as cruzes nas entradas da cidade.

“Nós utilizamos o sal durante a oração e recomendamos aos fieis que espalhem em suas casas, mas não em locais públicos”, explicou o pastor.

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