Ex-detento ameaça casal em Aquidauana e diz: ‘PCC gosta de matar crianças’

Um casal de 21 e 35 anos procurou a Polícia Civil depois que um homem de 48 anos invadiu uma Pax, Centro de Aquidauana e ameaçou a todos os presentes na noite de ontem, segunda-feira (18). O suspeito identificado como Nilson Athaide afirmou ser do (PCC) Primeiro Comando da Capital e garantiu que a facção gosta de matar crianças.

Conforme o boletim de ocorrência, Nilson invadiu a Pax ameaçou as vítimas e também outras pessoas que estavam no local dizendo que é do PCC e que iria matar todos que ali estavam.

Garantindo que o PCC gosta de matar crianças, Nilson afirmou já ter cumprido pena e que mata mesmo. O caso foi registrado como ameaça na 1ª DP de Aquidauana.