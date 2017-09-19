Motociclista é atingido por 4 tiros e morre em hospital de MS

Um homem de 33 anos foi atingido por 4 tiros ontem, segunda-feira (18), em Fátima do Sul, cidade a 237 quilômetros da Capital. Aleandro Pereira foi atingido por 4 tiros no cruzamento das ruas Presidente Dutra com a Melvin Jones com Presidente Dutra. As informações são do Fátima Informa.

Aleandro estaria em uma moto quando duas pessoas em uma motocicleta se aproximaram e fizeram os disparos. A vítima chegou a ser encaminhada em estado grave para o Hospital da Sias, mas não resistiu aos ferimentos.