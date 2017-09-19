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Mulher sai para buscar filhas e na volta encontra cobradora dentro de casa

Violação de domicílio ocorreu por causa da negociação de um sofá

Daniele Valentin

Publicado em 19/09/2017 às 10:00

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Uma mulher de 29 anos teve a casa invadida por uma cobradora de 35 anos após desacordo comercial na negociação de um sofá. A vendedora do sofá com a ajuda de um homem invadiu a casa da vítima e retirou o móvel da residência, no Bairro Aeroporto II, em Aquidauana.

Conforme boletim de ocorrência, por volta das 11h, de ontem, após ter conversado com a vendedora sobre o desacordo da aquisição de um sofá-cama no valor de R$ 2 mil foi buscar as filhas.  Ao retornar encontrou a mulher acompanhada de um homem com o sofá na varanda da casa.

A vítima ressaltou a polícia que já pagou a quantia de R$ 1,4 mil no móvel e esclarece que em momento algum autorizou a entrada dos mesmos em sua casa. Confusão aconteceu na frente das duas filhas de 8 e 10 anos.

Em conversa, a vítima autorizou a retirada do sofá desde que devolvessem a quantia já paga. O caso foi registrado como violação de domicílio.

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