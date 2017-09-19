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PMA e GTO

Pescadores de MT são presos dentro de área protegida do Parque Nacional das Emas

Daniele Valentin

Publicado em 19/09/2017 às 06:45

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Durante fiscalização na tríplice divisa MS, GO e MT, na região denominada Baús, Policiais Militares Ambientais de Costa Rica e do Grupamento Tático Operacional (GTO) prenderam dois homens que retornavam de uma pescaria ilegal. A prisão ocorreu no início da noite de ontewm, segunda-feira (18).

Os infratores estavam em um veículo Fiat Strada, com um caiaque na carroceria e, no interior do veículo, foram encontrados 20 kg de pescado que os pescadores haviam capturado em um curso d’água dentro da Unidade de Conservação, que é de Proteção Integral.

Enquanto abordavam os pescadores, o Guarda da Unidade de Conservação, onde são permitidas apenas atividades de Educação Ambiental e científicas, chegou ao local e afirmou que os infratores haviam realmente praticado pesca dentro do Parque Nacional das Emas, com uso do caiaque e molinetes de pesca. O veículo, o pescado, dois molinetes com varas de pesca e o caiaque foram apreendidos.

Os dois pescadores, um de 40 e outro de 58 anos, residentes em alto Taquari (MT), receberam voz de prisão e estão sendo encaminhados, juntamente com material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Costa Rica, onde eles serão autuados em flagrante por crime ambiental de pesca e transporte de produto da pesca predatória. Os infratores poderão pagar fiança e responder ao processo em liberdade. A pena para o crime é de um a três anos de detenção.

Também foi lavrado auto de infração administrativo e aplicada multa de R$ 2.400,00 contra cada autuado. O pescado será doado para instituições filantrópicas depois de periciado.

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