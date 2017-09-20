Confusão em família termina com homem agredido a socos pelo filho

Um homem de 42 anos foi agredido a socos pelo filho de 20 anos na noite de ontem, segunda-feira (20) no Bairro Eliane, em Aquidauana. O jovem estaria sob efeito de drogas.

Conforme o boletim de ocorrência, a PM foi acionada para atender uma ocorrência de briga em família e no local já se deparou com o suspeito aparentemente transtornado.

Os militares foram informados pela vítima que o jovem estava sob efeito de drogas e o agrediu com socos, causando lesão no rosto e olho direito.

O jovem foi levado a 1ª DP de Aquidauana e o caso registrado como lesão corporal dolosa – violência doméstica.