Confusão em família termina com homem agredido a socos pelo filho

Policial
Jovem estaria sob efeito de drogas
Um homem de 42 anos foi agredido a socos pelo filho de 20 anos na noite de ontem, segunda-feira (20) no Bairro Eliane, em Aquidauana. O jovem estaria sob efeito de drogas.
Conforme o boletim de ocorrência, a PM foi acionada para atender uma ocorrência de briga em família e no local já se deparou com o suspeito aparentemente transtornado.
Os militares foram informados pela vítima que o jovem estava sob efeito de drogas e o agrediu com socos, causando lesão no rosto e olho direito.
O jovem foi levado a 1ª DP de Aquidauana e o caso registrado como lesão corporal dolosa – violência doméstica.
Apreensão de drogas
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Meteorologia
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DESPEDIDA
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