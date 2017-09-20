Motorista é resgatado pelo porta-malas após veículo capotar

Motorista de 39 anos ficou retido no veículo que conduzia depois de o carro capotar na noite desta terça-feira (19), no Bairro Recanto dos Pássaros, em Campo Grande. Para equipe do Corpo de Bombeiros, o acidente teria acontecido depois de o condutor perder o controle da direção do automóvel no momento em que tentava desviar de um buraco na via.

A vítima seguia na Rua Pinto D´água em um Renalt Kangoo no sentido centro em direção ao bairro, quando perdeu o controle da direção, atingiu um Chevrolet Prisma que estava estacionado e capotou em seguida. Com o impacto, o Prisma foi arrastado por cerca de 5 metros.

A proprietária do automóvel atingido no acidente disse que estava na casa da mãe se despedindo para ir embora. “Eu só ouvi o barulho, quando cheguei na frente vi o estrago”, contou.

O motorista do Renault ficou retido no veículo e foi preciso que os bombeiros fizessem o desencarceramento do carro. Ele foi resgatado pelo porta-malas do automóvel e encaminhado para unidade de saúde.