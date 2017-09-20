Pedófilo é preso após marcar encontro com menina de 10 anos pelo WhatsApp

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante por pedofilia após aliciar sexualmente e marcar encontro com uma menina de 10 anos pelo WhatsApp. O suspeito já era monitorado e foi preso na segunda-feira (18) em Ponta Porã, sul do Estado.

Conforme as investigações, a mãe da menina percebeu o assédio quando viu que o suspeito havia mandado fotos sem roupa para a criança e procurou a Polícia Civil. Além das fotos do corpo nu, o suspeito enviava cenas de sexo explícito e deixava claro o intuito de manter relação sexual com a vítima.

Equipes iniciaram as investigações e monitoramento do suspeito até a prisão, que ocorreu na casa da criança quando ele chegou para o encontro.

A prisão foi feita por investigadores da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) com apoio da Delegacia Regional de Ponta Porã. Segundo o Porã News, o suspeito teria ameaçado a família da criança após a prisão.

Foi encontrada na posse do autor, grande quantidade de material pornográfico, muitos envolvendo relação sexual com meninas. O computador apreendido e aparelho celular foram enviados para exames periciais em Campo Grande.

Suspeito foi autuado pela prática dos crimes de aliciar criança com o fim de manter ato libidinoso, armazenar material pornográfico contendo cena de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes e tentativa de estupro de vulnerável.

A titular da DAM Sueili Araújo não descarta a possibilidade de existirem outras vítimas e as investigações encontra-se em andamento, na Delegacia de Atendimento à Mulher de Ponta Porã.

A Delegada ainda orienta que os pais não permitam que suas crianças utilizem celulares e aplicativos sozinhos, ou seja, devem monitorar o uso, já que os assédios se iniciam nesses aplicativos e se a família não percebe a tempo, as consequências podem ser muito graves, inclusive, com riscos às vidas dessas meninas e meninos.

Outras vítimas

Uma menina de 11 anos procurou a delegacia e confirmou ter sido assediada pelo suspeito, no início deste ano. À época, a menina teve que mudar de escola, por medo do homem e de suas investidas.