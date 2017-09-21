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Durante invasões a residências, homem pula em casa de foragido e os dois são presos

Daniele Valentin

Publicado em 21/09/2017 às 07:30

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Um homem de 29 anos acabou entregando um foragido da Justiça durante invasões a residências no Bairro Guanandy, em Aquiduana. Na primeira tentativa, o homem pulou o muro da casa, mas só não entrou no imóvel porque o cachorro impediu.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima de 56 anos estava em casa por volta das 05:20, quando acordou com barulho de gritos de socorro. Ao verificar, constatou o homem já dentro do seu quintal sendo acuado pelo cachorro.

O autor pedia o tempo todo para que a vítima abrisse a porta por causa do cachorro, mas o morador não abriu e acionou a PM. Antes que equipe chegasse o suspeito pulou o muro e foi embora.

Os militares fizeram diligências e encontraram o suspeito na casa de um dos vizinhos.

Em checagem dos dois no sistema da polícia, constatou que o vizinho tinha um mandado de prisão Mandado de prisão em seu desfavor.

Diante do fato, o invasor e o foragido foram levados para a delegacia. O caso foi registrado como violação de domicílio.

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