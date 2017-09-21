Idoso de 76 anos para 10 min para conversar e tem bicicleta furtada no Previsul

Policial
Vítima chegou a perguntar aos vizinhos, mas ninguém viu nada
Um idoso de 76 anos teve a bicicleta furtada ao entrar na casa de um amigo para conversar. A pausa em uma residência do Bairro Previsul, em Aquidauna, durou 10 minutos.
Conforme o boletim de ocorrência, a vítima deixou sua bicicleta em frente à residência, sem cadear.
Após cerca de dez minutos, saiu da casa e não encontrou a bicicleta no local onde havia deixado. O idoso chegou a perguntar aos vizinhos, mas ninguém viu nada. O caso foi registrado como furto.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
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