Jovem é morto a tiros por dupla em motocicleta em Dourados

Um jovem de 19 anos foi morto na noite de quarta-feira (20), na vila Industrial, em Dourados a 214 quilometros de Campo Grande, no sul de Mato Grosso do Sul. Ninguém foi preso.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 18h (de MS), o rapaz seguia pela rua Salviano Pedroso e foi surpreendido por duas pessoas em uma moto, no cruzamento com a rua Cabral.

Testemunhas contaram à polícia que o homem que estava na garupa sacou uma arma de fogo e atirou cinco vezes. O jovem foi atingido no braço, tórax, pescoço e na barriga.

Ele foi socorrido mas não resistiu aos ferimentos. Os atiradores não foram identificados. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), do Centro de Dourados.