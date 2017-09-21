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Jovem é morto a tiros por dupla em motocicleta em Dourados

Crime foi na noite de quinta-feira (20), na vila Industrial. Atiradores fugiram sem serem identificados. Ninguém foi preso.

Luiz Guido Junior

Publicado em 21/09/2017 às 08:30

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Um jovem de 19 anos foi morto na noite de quarta-feira (20), na vila Industrial, em Dourados a 214 quilometros de Campo Grande, no sul de Mato Grosso do Sul. Ninguém foi preso.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 18h (de MS), o rapaz seguia pela rua Salviano Pedroso e foi surpreendido por duas pessoas em uma moto, no cruzamento com a rua Cabral.

Testemunhas contaram à polícia que o homem que estava na garupa sacou uma arma de fogo e atirou cinco vezes. O jovem foi atingido no braço, tórax, pescoço e na barriga.

Ele foi socorrido mas não resistiu aos ferimentos. Os atiradores não foram identificados. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), do Centro de Dourados.

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