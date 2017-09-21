Paulistanos são multados pela PMA por pesca ilegal no rio Miranda

Policiais militares ambientais realizavam patrulhamento fluvial ontem (20) à tarde, no rio Miranda, no município de Anastácio e autuaram três pescadores, residentes em São Paulo (SP), por pescar sem autorização ambiental.



Os pescadores, de 49, 42 e 52 anos, foram surpreendidos quando estavam em uma embarcação, nas proximidades do pesqueiro do Davi, a 50 quilômetros da cidade, iniciavam a pescaria e ainda não tinham capturado nenhum pescado. Com eles foram aprendidos um barco, um motor de popa e três molinetes com varas. Cada infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 500, perfazendo R$ 1.500.



Alerta

A pesca sem licença não é crime ambiental, porém, a PMA alerta que é documento necessário para a pesca no Estado e sua falta caracteriza-se como infração administrativa, que prevê, além da multa mínima de R$ 300 até a máxima de R$ 10 mil, a apreensão de barco, motor, produto e material da pesca, bem como veículos utilizados.