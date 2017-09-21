Preso quebra vidro da porta e danifica motos dentro de delegacia da Polícia Civil

Jonathan dos Reis Gonzales, de 24 anos, foi autuado por dano qualificado ao patrimônio, depois de promover quebra-quebra na Delegacia de Polícia de Civil de Dois Irmãos do Buriti, na noite de ontem, onde estava preso.



Segundo o boletim de ocorrência, o autor estava algemado a uma barra de ferro, suspostamente sob efeito de alguma substância ilícita, quando começou provocar os danos. Primeiro, quebrou o vidro lateral da porta com chutes.

Depois, danificou o retrovisor de uma moto Honda CG Fan que estava apreendida. Em seguida, danificou uma peça do carburador de outra moto apreendida, modelo Titan, fazendo com que o combustível vazasse do veículo.