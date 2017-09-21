Preso quebra vidro da porta e danifica motos dentro de delegacia da Polícia Civil

Dois Irmãos
Autor vai responder por danos ao patrimônio
Jonathan dos Reis Gonzales, de 24 anos, foi autuado por dano qualificado ao patrimônio, depois de promover quebra-quebra na Delegacia de Polícia de Civil de Dois Irmãos do Buriti, na noite de ontem, onde estava preso.
Segundo o boletim de ocorrência, o autor estava algemado a uma barra de ferro, suspostamente sob efeito de alguma substância ilícita, quando começou provocar os danos. Primeiro, quebrou o vidro lateral da porta com chutes.
Depois, danificou o retrovisor de uma moto Honda CG Fan que estava apreendida. Em seguida, danificou uma peça do carburador de outra moto apreendida, modelo Titan, fazendo com que o combustível vazasse do veículo.
Apreensão de drogas
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Meteorologia
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DESPEDIDA
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