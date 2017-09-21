Sem motivo, homem apanha em conveniência e diz conhecer agressora dos ‘rolês’

Um homem de 39 anos foi agredido por uma mulher de 37 anos nesta quarta-feira (20), em frente a uma conveniência, em Anastácio. A vítima procurou a Polícia Civil para registrar as lesões e afirmou ter reconhecido a agressora de “locais de bebedeira”.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava em frente a uma conveniência conversando com o proprietário, quando a autora chegou acompanhada de um homem e começou agredir a vítima, sem motivos aparente.

A vítima foi agredida com socos e chutes, além de sofrer um corte região das sobrancelhas. Aos policiais, a vítima pontuou conhecer a autora de "locais de bebedeiras", mas afirma não ter tido nenhuma desavença anterior.

O agredido não quis representar criminalmente contra a mulher, mas decidiu registrar o boletim de ocorrência para se resguardar. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.