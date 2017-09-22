Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 07:33

Buscar

Últimas notícias
X

Em Campo Grande

Adolescente pega carro escondido da avó, foge da PM por 10 bairros e é parado a tiros

Perseguição pelas ruas da Capital durou pelo menos 40 minutos

Daniele Valentin

Publicado em 22/09/2017 às 10:45

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Durante uma perseguição pelas ruas de Campo Grande, um adolescente de 14 anos acabou ferido a tiros na perna por policiais, na noite desta quinta-feira (21). Ele teria pegado o carro da avó escondido.

Ao avistarem um veículo Toyota Corolla parado na região do Bairro Guanandi, conhecido na comercialização de drogas, foi feita uma tentativa de abordagem por policiais do Batalhão de Choque- com motos.

Momento em que o motorista do carro, um garoto de 14 anos, acabou fugindo em alta velocidade pelas ruas da cidade. O garoto passou por mais de 10 bairros em uma perseguição que durou mais de 40 minutos.

Os policiais- que estavam de motos- tentaram cercar o veículo, mas o garoto tentou atropelá-los e fugiu novamente em alta velocidade, sendo que na região da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) viaturas deram apoio aos outros policiais e efetuaram disparos contra o carro atingindo os pneus e a lataria.

Um dos tiros acabou transfixando a porta do veículo e atingindo a perna do garoto, que foi socorrido e levado para a Santa Casa de Campo Grande onde está internado sob custódia.

A Avó do menino disse que ele pegou o carro escondido dela - o garoto moraria com a avó. O pai do adolescente vai responder perante a Justiça por ter emprestado, em tese, o carro a uma pessoa não habilitada.

Já o menino vai ser indiciado por conduzir veículo colocando em risco a vida de terceiros e por dirigir sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo