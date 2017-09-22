Adolescente pega carro escondido da avó, foge da PM por 10 bairros e é parado a tiros

Durante uma perseguição pelas ruas de Campo Grande, um adolescente de 14 anos acabou ferido a tiros na perna por policiais, na noite desta quinta-feira (21). Ele teria pegado o carro da avó escondido.

Ao avistarem um veículo Toyota Corolla parado na região do Bairro Guanandi, conhecido na comercialização de drogas, foi feita uma tentativa de abordagem por policiais do Batalhão de Choque- com motos.

Momento em que o motorista do carro, um garoto de 14 anos, acabou fugindo em alta velocidade pelas ruas da cidade. O garoto passou por mais de 10 bairros em uma perseguição que durou mais de 40 minutos.

Os policiais- que estavam de motos- tentaram cercar o veículo, mas o garoto tentou atropelá-los e fugiu novamente em alta velocidade, sendo que na região da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) viaturas deram apoio aos outros policiais e efetuaram disparos contra o carro atingindo os pneus e a lataria.

Um dos tiros acabou transfixando a porta do veículo e atingindo a perna do garoto, que foi socorrido e levado para a Santa Casa de Campo Grande onde está internado sob custódia.

A Avó do menino disse que ele pegou o carro escondido dela - o garoto moraria com a avó. O pai do adolescente vai responder perante a Justiça por ter emprestado, em tese, o carro a uma pessoa não habilitada.

Já o menino vai ser indiciado por conduzir veículo colocando em risco a vida de terceiros e por dirigir sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação).