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Combate a Corrupção

Operação da Corregedoria da PM cumpre mandados e até sargento acaba preso

Daniele Valentin

Publicado em 22/09/2017 às 06:30

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A Corregedoria da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul apreendeu nesta quinta-feira (21) munições de vários calibres e ainda dois carregadores de pistola 765 na casa de um policial militar de Campo Grande e de um sargento em Nova Alvorada do Sul.

O flagrante na Capital aconteceu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma casa no Jardim Noroeste, por volta das 6h30 desta manhã.

No local, foram encontrados dois carregadores de pistola 765 e 57 munições de diversos calibres, 31 delas de calibre 32, quatro munições de calibre 22 e outras 22 de calibre 25. Não há detalhes do objetivo da ação.

O militar não estava na residência e o caso foi registrado como posse irregular de arma de fogo de uso permitido na 3ª Delegacia de Polícia Civil.

A segunda diligência ocorreu em Nova Alvorada do Sul, no horário do alço. Desta vez, um sargento foi preso por portar ilegalmente munições de vários calibres e armas em casa. O militar, que estaria vivendo em uma propriedade de alto padrão, foi levado à Delegacia de Polícia Civil e em seguida levado para Campo Grande.

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