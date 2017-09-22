Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 07:33

Buscar

Últimas notícias
X

Aviso

PRF alerta para risco de incêndios às margens das rodovias

Ontem, em Nova Andradina, na BR 267, a PRF, o Corpo de Bombeiros e Bombeiro Comunitário, controlaram incêndio ocorrido às margens da rodovia

Renan Nucci

Publicado em 22/09/2017 às 17:10

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Ontem (21), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corpo de Bombeiros Militar e Bombeiro Comunitário de Nova Andradina tiveram que controlar um incêndio que causava restrição de visibilidade e perigo aos motoristas.

Na BR-267, no km 194, próximo das 18h, a PRF foi acionada, através do telefone de emergência (191), e acionou as demais. Com os trabalhos, após 5 horas, os policiais e bombeiros conseguiram controlar o fogo. 
A PRF solicita que qualquer evento dessa proporção seja informado através do telefone de emergência 191, da PRF, ou no telefone 193, do Corpo de Bombeiros. Incêndios são comuns em época de seca e podem acarretar acidentes graves.

Recomendações

- Eventos de restrição de visibilidade ou outros que possam causar acidentes devem ser comunicados às autoridades imediatamente, após o motorista estar em local seguro;

- Reduzir a velocidade  - em situações em de prejuízo ao fluxo, o condutor deve reduzir a velocidade;

- Sinalizar possível parada – qualquer parada, mesmo sobre o acostamento deve ser sinalizada com os meios disponíveis, tais como: triângulo, pisca-alerta e faróis baixos;

- “Cortina de fumaça” – jamais parar sobre a pista de rolamento; para isso deve-se evitar entrar nas “cortinas de fumaças” formadas pelo incêndio, pois a restrição de visibilidade pode impossibilitar que o motorista tenha real noção do perigo;

- Acionar os telefones 193 e 191, nas rodovias federais.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo