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Homem é morto e outro ferido a tiros por motociclistas no centro de cidade em MS

Os suspeitos fugiram do local logo após o crime e não foram identificados

Renan Nucci

Publicado em 23/09/2017 às 08:13

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Um homem de 24 anos foi morto a tiros e um jovem de 19 anos foi ferido também por disparos de arma de fogo na madrugada deste sábado (23), em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande, por dois motociclistas. O crime ocorreu por volta das 3h20, na avenida Weimar Gonçalves Torres, no centro da cidade.


Segundo informações preliminares do registro da Polícia Civil, as duas vítimas estariam em uma motocicleta, próximo a uma conveniência, quando uma outra moto, com os dois suspeitos parou ao lado e o garupa com um revólver cromado fez os disparos. O homem de 24 anos foi atingido por pelo menos quatro tiros e morreu no local, enquanto que o outro, de 19 anos, ferido por um disparo no maxilar, foi levado por populares para o Hospital da Vida. Ele não corre risco de morte.


Os suspeitos fugiram do local logo após o crime e não foram identificados. O rapaz ferido conversou com os policiais e ao contrário do que disseram algumas testemunhas, negou que conhecesse o homem que morreu e disse que apenas estava passando pelo local quando sentiu que foi ferido. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados (Depac) como homicídio e tentativa de homicídio.

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