PMA autua agrônomo por derrubada de árvores protegidas por Lei

Meio ambiente
Durante fiscalização ambiental nas propriedades rurais do município de Guia Lopes da Laguna, Policiais Militares Ambientais de Jardim autuaram, um proprietário rural por exploração ilegal de madeira protegida por lei. O caso aconteceu na última quarta-feira.
O fazendeiro, um agrônomo de 37 anos, realizou a derruda de árvores da espécie aroeira (protegida legalmente), em sua fazenda localizada a 20 quilômetros da cidade, sem autorização ambiental. Tinham sido derrubadas duas árvores na propriedade. A madeira foi apreendida.
O infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.000,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de um a dois anos de reclusão. A portaria 83 N de 1991 do IBAMA proíbe o corte da “aroeira” e algumas outras espécies de madeiras nobres, sem plano de manejo, que precisa ser aprovado pelos órgãos ambientais. Inclusive, em desmatamentos autorizados, essas espécies não podem ser cortadas.
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