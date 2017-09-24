Com 5 meses de casada, mulher para no hospital após ser espancada por marido

Uma mulher de 44 anos ficou ferida após ser espancada pelo marido de 32 anos com quem está casada há cinco meses. A PM foi acionada via 190 para atender a ocorrência no Bairro Cherogami, em Miranda.

Conforme o boletim de ocorrência, assim que a polícia chegou no bairro foi informada por populares de que a mulher já havia sido levada por seus familiares ao hospital e que o suspeito havia fugido

Com informações de características do homem, os militares realizaram buscas e o encontraram em uma rua paralela a da residência.

No Hospital, a mulher recebeu atendimento após um corte dentro da da orelha direita e lesão no ombro direito.

Aos militares, a vítima disse que estava lavando roupas quando sem motivos o marido começou a enforca-la e depois disso não se lembra de mais nada.

O suspeito negou ter agredido a mulher, mas foi levado a Delegacia de Polícia Civil. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.