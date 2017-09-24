Homem atira e mata jovem durante show em shopping de Campo Grande

Jovem de 22 anos morreu após ser atingido com tiro no tórax à queima roupa, por volta das 2h deste domingo (24), no show do Henrique e Juliano, ocorrido no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, na Avenida Cônsul Assaf Trad, no Parque dos Novos Estados, região norte de Campo Grande. Adílson Ferreira dos Santos chegou a ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu.

Conforme informações apuradas pelo Campo Grande News, o autor seria um agente penitenciário federal. O nome dele ainda não foi divulgado. Testemunhas relataram que os dois estavam no camarote, quando começaram a brigar.

Eles trocaram socos até o homem sacar uma arma e atirar à queima-roupa. Adílson foi atingido no tórax. Os socorristas ainda tentaram reanimá-lo com massagem cardíaca durante 40 minutos, mas sem sucesso. “Tive que sair correndo. Os tiros foram no camarote. O rapaz caiu ensanguentado no meio de todo mundo”, relata uma testemunha que não quis se identificar.

Após o disparo, o agente sob efeito de álcool teria mirado a arma em direção a outras pessoas, mas foi contido. O atirador foi preso por uma equipe da Polícia Militar e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro. A motivação do crime ainda não foi informada.

Em nota, a administração do Shopping Bosque dos Ipês informou que lamenta profundamente e está colaborando com as autoridades para esclarecimento sobre o incidente com arma de fogo ocorrido durante o show, que acabou em morte. Ainda conforme o texto, o show foi realizado dentro das normas exigidas de segurança com apoio das policias Civil e Militar.