Para matar esposa, homem invade casa de vizinha armado com faca

Armado com uma faca, um homem de 23 anos invadiu a casa de uma vizinha, no Centro, de Anastácio à procura da esposa de 28 anos. A dona da residência chegou a ser empurrada pelo suspeito.

Conforme o boletim de ocorrência, a dona da casa relatou que sua amiga estava em casa quando o suspeito chegou querendo conversar. Ao ser informado de que a esposa não estava no local, o homem empurrou a moradora e invadiu a casa armado com uma faca.

A PM foi acionado via 190 e quando a equipe chegou o suspeito tentou se esconder em um cômodo na residência. A vítima estava escondida em outro cômodo com medo do marido.

À polícia, a vítima disse que o suspeito era seu esposo e que após ingerir bebida alcoólica pegou uma faca e disse que iria mata-la. Com medo a vítima teria fugido para a casa da amiga.

A faca, cabo de metal com 27cm de lâmina, foi apresentada à PM por um ex-cunhado da vítima que desarmou o suspeito.

O casal foi levado à delegacia de Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti e o caso foi registrado como ameaça e violação de domicílio e a vítima não quis representar contra o marido.