Soldado morre atingido por colega na guarita e Base Aérea vai abrir investigação

Um soldado, identificado como Alex Floriano, 18 anos, morreu depois de ser atingido por um tiro na noite deste sábado (23), na guarita da Vila da Base Aérea de Campo Grande. O disparo teria sido feito por outro soldado, durante uma brincadeira com a arma.

Floriano estaria na guarita com outro soldado, identificado apenas como “Macedo”, quando em uma brincadeira com a arma, o colega apontou a arma para a cabeça dele e, acidentalmente, fez o disparo. O soldado chegou a ser socorrido até à Santa Casa, mas morreu devido a gravidade dos ferimentos.

Em nota a Base Aérea de Campo Grande se posicionou informando que abrirá um IMP (Inquérito Policial Militar) para apurar a morte do soldado O disparo teria sido feito pelo colega Álisson Macedo.

O documento diz que o militar foi atingido por um disparo de arma de fogo, provavelmente efetuado por outro soldado em serviço. A vítima foi socorrida e levada com vida para a Santa Casa, mas não resistiu.

A investigação interna será aberta para investigar as circunstâncias do fato. “A Base Aérea está prestando todo apoio à família do soldado”. O caso também será investigado pela Polícia Civil.