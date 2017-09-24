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Campo Grande

Soldado morre atingido por colega na guarita e Base Aérea vai abrir investigação

Disparo teria ocorrido de maneira acidental, durante uma brincadeira com a arma

Daniele Valentin

Publicado em 24/09/2017 às 08:15

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Um soldado, identificado como Alex Floriano, 18 anos, morreu depois de ser atingido por um tiro na noite deste sábado (23), na guarita da Vila da Base Aérea de Campo Grande. O disparo teria sido feito por outro soldado, durante uma brincadeira com a arma.

Floriano estaria na guarita com outro soldado, identificado apenas como “Macedo”, quando em uma brincadeira com a arma, o colega apontou a arma para a cabeça dele e, acidentalmente, fez o disparo. O soldado chegou a ser socorrido até à Santa Casa, mas morreu devido a gravidade dos ferimentos.

Em nota a Base Aérea de Campo Grande se posicionou informando que abrirá um IMP (Inquérito Policial Militar) para apurar a morte do soldado O disparo teria sido feito pelo colega Álisson Macedo.

O documento diz que o militar foi atingido por um disparo de arma de fogo, provavelmente efetuado por outro soldado em serviço. A vítima foi socorrida e levada com vida para a Santa Casa, mas não resistiu.

A investigação interna será aberta para investigar as circunstâncias do fato. “A Base Aérea está prestando todo apoio à família do soldado”. O caso também será investigado pela Polícia Civil.

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