Urubus sobrevoam chácara e proprietário descobre vaca carneada por ladrões

Um idoso de 86 anos procurou a Polícia Civil para denunciar furto de gado em sua chácara, em Miranda. Urubus sobrevoavam a propriedade quando furto foi descoberto na manhã deste domingo (24). O crime pode ter ocorrido durante a madrugada.

Conforme o boletim de ocorrência, o idoso viu a presença anormal de urubus na região e ao verificar descobriu que uma de suas vacas havia sido carneada na divisa de sua propriedade com a Aldeia Moreira.

No local a vítima encontrou a cabeça e couraça, bem como sangue derramado, indicando que foi carneada no local. O idoso ressaltou que esta não foi a primeira vez. O caso foi registrado como furto – abigeato na DP de Miranda.