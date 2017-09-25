Ações da PM garantem fim de semana tranquilo a moradores

O 7º Batalhão PM realizou a Operação Presença Viva em Miranda para garantir a tranquilidade dos moradores neste fim de semana. Sob o comando da Tenente Mirna, as viaturas saíram às ruas, abordando dezenas de pessoas em atitudes suspeitas.

As abordagens ocorreram nas vias públicas e nos bares, além de realizarem policiamento preventivo e ostensivo na praça central da cidade (local de grande aglomeração de pessoas) e nos Bairros.

O trabalho em equipe contou com empenho de policiais militares da cidade apoiados por uma Equipe Rotai (Rondas Ostensivas Táticas do Interior) de Aquidauana. As ações serão rotineiras em outras cidades que compõe a área de atuação do 7º Batalhão PM.