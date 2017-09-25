Gaeco desarticula esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em MS e SP

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou, nesta segunda-feira (25), a terceira fase da denominada Operação Etileno.



A investigação apurou a existência de uma organização criminosa, especializada na prática do crime de lavagem de dinheiro oriundo de diversas atuações ilegais, a exemplo de estelionato, tráfico de drogas, crimes fiscais, entre outros.



Foram constatadas frequentes movimentações financeiras a perfazerem cifras milionárias, próximas a R$ 60.000.000,00, por meio de empresas fictícias (‘empresas de fachada’), criadas em nome de pessoas sem condições econômicas para tanto.



Entre os alvos de hoje estão empresários, contadores, profissionais liberais e um policial militar, o qual já havia sido preso na primeira fase da operação deflagrada em janeiro do presente ano.



Nesta terceira fase, com base nas investigações e pedido do Gaeco, foi decretada a prisão preventiva de 7 investigados, além de busca e apreensão em 9 localidades, nas cidades de Campo Grande e São Paulo-SP.

Até o presente momento, além de prisões, foram aprendidos nos endereços dos investigados diversos documentos, alta soma em dinheiro, armas ilegais e máquinas para contagem de dinheiro.



A prisão do policial militar foi procedida em conjunto com a Corregedoria da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e as buscas realizadas na cidade de São Paulo-SP, onde ocorreu a apreensão de cerca de R$ 160 mil em dinheiro, foram desenvolvidas pelo Gaeco do Ministério Público paulista.