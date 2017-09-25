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Anastácio

Turistas são presos por pesca predatória no Rio Aquidauana

Fiscalização ocorreu na BR-262, em Anastácio

Daniele Valentin

Publicado em 25/09/2017 às 07:15

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Dois turistas paranaenses de 49 e 54 anos foram presos por pesca predatória durante fiscalização na BR-262, em Anastácio, neste domingo (24). Residentes respectivamente em Cambé e Londrina (PR), os infratores transportavam em duas caixas térmicas 20 kg de pescado, que eles haviam capturado no rio Aquidauana.

A dupla transportava vários exemplares fora medida permitida por Lei em uma caminhonete Chevrolet S10. O pescado, dois molinetes de pesca com varas e o veículo foram apreendidos.

Os infratores receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde eles foram autuados em flagrante por crime ambiental de pesca e transporte de produto da pesca predatória e saíram depois de pagar fiança. A pena para o crime é de um a três anos de detenção.

A PMA lavrou auto de infração administrativo e aplicou multa de R$ 1,5 para cada autuado. O pescado será doado para instituições filantrópicas depois de periciado.

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