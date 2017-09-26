Polícia apreende carreta tanque bi-trem com 6,5 toneladas de maconha

Tráfico
Droga foi carregada em Caarapó para ser entregue no Mato Grosso
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde de ontem (25), em Campo Grande, 6,5 toneladas de maconha que eram transportadas em uma carreta tanque bi-trem. O motorista, de 54 anos, disse que levaria o material para o Mato Grosso.
Os policias faziam fiscalização de rotina na BR-163, quando abordaram o veículo. O homem se mostrou bastante nervoso com a abordagem, o que levantou a suspeita dos policiais.
Em verificação, foram encontrados vários fardos no interior dos tanques, que levaram a uma grande quantidade de maconha estimada inicialmente em 1 tonelada. As inscrições externas indicam que os tanques são para o transporte de óleo vegetal.
Segundo o motorista, ele pegou o caminhão já carregado em Caarapó e levaria até a cidade de Rondonópolis (MT), onde receberia pelo transporte do entorpecente. O homem, o veículo e a droga foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), onde foi feita a pesagem, somando 6,5 toneladas.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
DESPEDIDA
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