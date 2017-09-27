Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 07:37

Buscar

Últimas notícias
X

No Flagra

Contrabandista é multado em R$ 150 mil por transporte de 2 t de agrotóxico

Motorista foi preso pela PRF na BR-163

Daniele Valentin

Publicado em 27/09/2017 às 08:15

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Um morador de Toledo (PR) de 41 anos que transportava duas toneladas de agrotóxico ilegal foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na BR-163, em Caarapó, e multado pela PMA (Polícia Militar Ambiental) em R$ 150 mil. A prisão ocorreu na segunda-feira (25) e a autuação nesta terça-feira (26).

Policiais Militares Ambientais tomaram conhecimento sobre a apreensão de duas toneladas de agrotóxicos e multaram o responsável pela carga de produtos perigosos, contrabandeados do Paraguai.

 O infrator tinha sido preso pela PRF com um tractor acoplado a uma carreta bitrem com o agrotóxico ilegal. A PMA efetuou um auto de infração administrativo e aplicou multa de R$ 150 mil contra o infrator. O Imasul efetuará o julgamento da multa, depois da defesa do autuado.

Além do crime de contrabando, o infrator também responderá por crime ambiental, previsto pelo artigo 56 da Lei 9.605/1998 que diz: produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos.  

A pena é de um a quatro anos de reclusão, só pelo crime ambiental.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo