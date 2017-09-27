Contrabandista é multado em R$ 150 mil por transporte de 2 t de agrotóxico

Um morador de Toledo (PR) de 41 anos que transportava duas toneladas de agrotóxico ilegal foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na BR-163, em Caarapó, e multado pela PMA (Polícia Militar Ambiental) em R$ 150 mil. A prisão ocorreu na segunda-feira (25) e a autuação nesta terça-feira (26).

Policiais Militares Ambientais tomaram conhecimento sobre a apreensão de duas toneladas de agrotóxicos e multaram o responsável pela carga de produtos perigosos, contrabandeados do Paraguai.

O infrator tinha sido preso pela PRF com um tractor acoplado a uma carreta bitrem com o agrotóxico ilegal. A PMA efetuou um auto de infração administrativo e aplicou multa de R$ 150 mil contra o infrator. O Imasul efetuará o julgamento da multa, depois da defesa do autuado.

Além do crime de contrabando, o infrator também responderá por crime ambiental, previsto pelo artigo 56 da Lei 9.605/1998 que diz: produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos.

A pena é de um a quatro anos de reclusão, só pelo crime ambiental.